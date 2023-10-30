Минобороны России сообщило о ряде успешных ударов по объектам Вооруженных Сил Украины, включая уничтожение арсенала авиационных средств поражения под Черкассами и складов боеприпасов в различных регионах Украины

Станислав Красильников / РИА Новости





Министерство обороны Российской Федерации распространило информацию о точечном ударе по объектам вооруженных сил Украины. По данным ведомства, авиационные силы РФ уничтожили арсенал авиационных средств поражения украинской армии, расположенный в районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области. Этот населенный пункт находится в нескольких километрах к юго-западу от Черкасс.

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Отметим, что это не первый случай применения высокоточного вооружения в этом регионе. Ранее, 7 октября, Минобороны РФ также сообщало об ударах по объектам украинских вооруженных сил в Полтавской области.

В дополнение к этому, военное ведомство России уведомило об успешных ударах по пунктам управления четырех бригад ВСУ, расположенных в различных районах Украины. Среди них - объекты в Харьковской области, Донецкой Народной Республике и Николаевской области.

Также была проведена успешная операция по уничтожению склада боеприпасов иностранных наемников в районе города Волчанск Харьковской области, что также было зафиксировано и официально подтверждено пресс-службой Минобороны РФ.

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Кроме того, в Донецкой Народной Республике был нанесен удар по складу боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, что привело к его уничтожению.