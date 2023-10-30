Бывший британский офицер разведки Фрэнк Ледвидж в эфире литовского телеканала заявил, что НАТО посредством закрытых каналов связи донесло до Украины позицию об отсутствии поддержки в вопросе возвращения Крыма.

© IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

На фоне продолжающегося конфликта в Украине Фрэнк Ледвидж, британский эксперт в области военных дел и бывший сотрудник разведки, поделился своим видением текущей международной обстановки в эфире литовского телеканала LRT. По его словам, Украина должна быть готова к тому, что ей придется принять потерю части своих территорий, и на помощь НАТО в вопросе возвращения Крыма рассчитывать не стоит.

реклама

Ледвидж отметил, что по закрытым каналам обмена информации альянс ясно дал понять украинскому правительству: поддержки в попытке вернуть полуостров Крым предоставлено не будет. «На текущий момент обсуждать это открыто нельзя, однако у меня есть данные о том, что в НАТО осознают необходимость компромисса со стороны Украины и возможную потерю определенных территорий», — пояснил британский эксперт.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В то же время Ледвидж выразил мнение, что в случае, если Киев согласится признать принадлежность Крыма и территорий Донбасса России, Украину могут принять в состав НАТО. Такой шаг будет интерпретироваться как успех и важное достижение для украинской стороны.