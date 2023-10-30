Командование ВСУ усилило свои действия на запорожском направлении, пытаясь прорвать линии обороны ВС РФ

© Peter Druk / XinHua / Global Look Press

В последнее время командование Вооруженных сил Украины усилило свои действия на запорожском направлении зоны СВО. Между населенными пунктами Работино и Вербовое украинские войска совершили несколько попыток прорвать оборону ВС РФ, однако без видимого успеха.

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По информации, опубликованной на Telegram-канале «Вестник 1430 Полка», после проведения перегруппировки к линии соприкосновения были направлены дополнительные силы ВСУ. В частности, с огневой поддержкой 118-й механизированной бригады, к западу от Работино, были выставлены штурмовые группы 33-й механизированной бригады ВСУ.

Также было отмечено перемещение 3-й бригады нацгвардии Украины «Спартан», известной ранее попытками атак в направлении Копани.

Сообщается, что командование ВСУ продолжает укреплять свои позиции, проводя доукомплектование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также формируется тактическая группа «Топаз», включающая в себя силы 78-го отдельного штурмового полка и 3-го батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. На другом участке боевого соприкосновения, в районе Малой Токмачки, украинская армия развернула станции разведки для определения позиций ВС РФ.

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Стоит отметить, что действия ВСУ в Запорожской области ранее уже активизировались, указывая на возможное усиление военных операций в данном регионе.