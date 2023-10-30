реклама
Согласно последним сообщениям международного информационного агентства «Франс Прэсс», источники, находящиеся на месте событий, подтвердили факт перемещения танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к границам Газы. По данным очевидцев, танковые подразделения заняли позиции на окраинах города, чем вызвали обострение обстановки в регионе.
реклама
Информация о перемещении войск получила официальное подтверждение со стороны пресс-службы ЦАХАЛ. В ведомстве уточнили, что в рамках операции по укреплению безопасности на границе проводится активизация наземных маневров. В частности, за прошедшую ночь были успешно проведены операции, в ходе которых нейтрализованы десятки боевиков ХАМАС.
В заявлении, распространенном бригадным генералом Даниэлем Хагари, официальным представителем ЦАХАЛ, отмечается, что в сектор Газа направлены дополнительные подразделения, в том числе бронетанковые, инженерные войска и артиллерия.
По словам экспертов, такие действия израильской армии свидетельствуют о намерении властей пресекать любые попытки нарушения стабильности и безопасности в приграничной зоне. В то же время, подчеркивается важность соблюдения мер предосторожности для минимизации рисков для мирного населения.