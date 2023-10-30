Владимир Рогов, представитель администрации Запорожской области, информировал о ситуации на фронте, где российским войскам удалось успешно отразить пять атак украинской армии.

© Peter Druk / XinHua / Global Look Press

Владимир Рогов, представитель главного совета администрации Запорожской области, поделился информацией о последних событиях на фронте в беседе с российскими журналистами агентства ТАСС. Он рассказал о том, что российским военнослужащим удалось отбить пять атак украинской армии на времевском направлении.

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Рогов подчеркнул, что в ходе активных боевых действий наши войска эффективно применили артиллерию, миномёты и реактивные системы залпового огня, благодаря чему ВСУ понесли значительные потери. По его словам, украинская сторона лишилась около 200 военнослужащих, а также потеряла в бою два бронетранспортёра, одну гаубицу и несколько внедорожников.

Кроме того, Рогов отметил успешное проведение атаки российскими войсками в районе населённых пунктов Старомайорское и Новодонецкое, где в настоящий момент продолжаются артиллерийские бои. Он также указал на то, что украинская армия активно обстреливает населённые пункты Урожайное, Золотая Нива и Старомайорское.

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В заключение Рогов подчеркнул, что ситуация на фронте остаётся напряжённой, но под контролем российских войск.