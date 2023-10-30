Генеральный директор NetApp: Гибридное облако станет единственным способом извлечь выгоду из генеративного искусственного интеллекта

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Время меняется, и вместе с ним меняются приоритеты организаций по всему миру. Генеративный искусственный интеллект и стратегии гибридного облака стали актуальными в один и тот же момент, считает глава NetApp, Джордж Куриан.

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На конференции NetApp Insight в Лас-Вегасе Куриан подчеркнул, что гибридное облако станет ключевым фактором успеха для организаций, исследующих возможности использования генеративного искусственного интеллекта. Этот подход позволит предприятиям точно настроить свои стратегии перед выходом на рынок и предоставить более надежные, безопасные и потребительски готовые услуги.

Как отмечает Куриан, компании, интересующиеся инструментами, сервисами или платформами, работающими на основе генеративного искусственного интеллекта, в первую очередь обращаются к облачным решениям. Однако в долгосрочной перспективе, благодаря гибкости, которую предоставляет гибридное облако, оно станет основной моделью для размещения рабочих нагрузок, связанных с генеративным искусственным интеллектом.

«Я считаю, что гибридное облако — это классический бизнес-кейс для применения искусственного интеллекта,» — говорит Куриан. «Клиенты будут проводить эксперименты на общедоступных облаках, где доступны все современные инструменты, и, когда они поймут, какие из них наиболее подходят, они смогут масштабировать их на своих собственных серверах.»

Однако выбор между облаком и локальными дата-центрами будет зависеть от уникальных обстоятельств каждой организации. Крупные компании, работающие в критически важных отраслях, скорее всего, будут уделять большое внимание локальным дата-центрам для обеспечения безопасности и надежности.

В то время как меньшие предприятия могут использовать гибридный подход, включая мультиоблака, чтобы получить выгоду от гибкости и масштабируемости.

Слова Куриана подтверждаются и другими игроками на рынке. Недавно компания VMware подчеркнула рост интереса к мультиоблачным решениям с целью содействия инновациям и разработке генеративного искусственного интеллекта.

NetApp также объявила о расширении своей системы хранения данных AFF C-Series, которая будет интегрирована с архитектурой ONTAP AI для поддержки клиентов, разрабатывающих инструменты искусственного интеллекта в гибридной облачной среде.

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Организации по всему миру приходят к пониманию преимуществ гибридного облака и возможности перемещения приложений и рабочих нагрузок между облаком и локальными дата-центрами. В 2022 году 48% руководителей в сфере технологий заявили, что они «в основном используют гибридные решения», по сравнению с 40% в 2020 году, согласно исследованию Google, что подчеркивает постепенное изменение фокуса.