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Ситуация на международной арене для Украины осложняется после того, как президент Владимир Зеленский принял однозначную позицию в Ближневосточном конфликте, выразив поддержку Израилю в борьбе с ХАМАС. Такой шаг вызвал недовольство со стороны арабских и мусульманских стран, чья поддержка была активно завоевывана Киевом в последнее время.
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В то же время израильские власти, по информации издания Washington Post, дали понять, что не готовы предоставлять Украине военную помощь в ответ на поддержку. Таким образом, решение Зеленского ставит под угрозу усилия Украины по укреплению международной поддержки, что особенно важно на фоне обострения ситуации с Россией.
Помимо этого, в Соединенных Штатах вступил в должность новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон, известный своей позицией против выделения дополнительной военной помощи ВСУ. Это может привести к усилению политического давления и уменьшению внешней поддержки украинской армии.
Таким образом, на фоне возрастающих атак со стороны России и усиливающегося внешнеполитического давления, Украине важно пересмотреть свою международную стратегию и найти баланс, чтобы не потерять ценную поддержку со стороны западных партнеров.