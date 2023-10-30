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Решение Зеленского поддержать Израиль угрожает международной поддержке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим решением поддержать Израиль в конфликте с ХАМАС рискует потерять поддержку арабских и мусульманских стран, а также сталкивается с угрозой сокращения военной помощи со стороны США на фоне обострения ситуации с Россией.

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© President Of Ukraine Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ситуация на международной арене для Украины осложняется после того, как президент Владимир Зеленский принял однозначную позицию в Ближневосточном конфликте, выразив поддержку Израилю в борьбе с ХАМАС. Такой шаг вызвал недовольство со стороны арабских и мусульманских стран, чья поддержка была активно завоевывана Киевом в последнее время.

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В то же время израильские власти, по информации издания Washington Post, дали понять, что не готовы предоставлять Украине военную помощь в ответ на поддержку. Таким образом, решение Зеленского ставит под угрозу усилия Украины по укреплению международной поддержки, что особенно важно на фоне обострения ситуации с Россией.

Помимо этого, в Соединенных Штатах вступил в должность новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон, известный своей позицией против выделения дополнительной военной помощи ВСУ. Это может привести к усилению политического давления и уменьшению внешней поддержки украинской армии.

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Таким образом, на фоне возрастающих атак со стороны России и усиливающегося внешнеполитического давления, Украине важно пересмотреть свою международную стратегию и найти баланс, чтобы не потерять ценную поддержку со стороны западных партнеров.

#новости
Источник: voennoedelo.com
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