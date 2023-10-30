Российская армия наращивает свое присутствие в районе Купянска, приводя к усилению напряженности в этом регионе

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В последнее время наблюдается усиление активности российской армии в направлении Купянска, что приводит к обострению обстановки в районе проведения специальной операции. Военные аналитики и эксперты по всему миру выражают озабоченность в связи с текущими событиями.

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Согласно данным, предоставленным Американским институтом военных исследований (ISW), Вооруженные силы России активно наступают по линии Купянск — Сватово — Кременная, при этом батальон "Белые волки" демонстрирует впечатляющие успехи, продвигаясь вперед и захватывая новые территории. Эксперты предполагают, что цель российского командования — достижение реки Оскол, при этом в операции задействовано около 100 тысяч военнослужащих. При этом численный состав российских войск превышает украинские силы.

В то же время украинская армия сталкивается с рядом проблем. Перемещение резервов на другие фронтовые линии привело к ослаблению украинских войск в данном регионе, разделению их на две части в районе Боровой и созданию уязвимости. В Главном управлении ВСУ существует неопределенность относительно того, куда направить резервы: укрепить оборону Авдеевки или же усилить позиции на направлении к Купянску.

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По информации издания The Times, в украинском правительстве существуют разногласия по поводу дальнейшей стратегии. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на продолжении наступления и удержании позиций в Авдеевке, тогда как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призывает к переходу к оборонительной тактике. Аналогичная ситуация уже имела место в Бахмуте, куда были направлены значительные ресурсы с целью сохранения имиджа на международной арене.