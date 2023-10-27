Amazfit представила новую модель умных часов Active Edge, которые разработаны для активного образа жизни.





xiacom.ru

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Мировой рынок пополнился новым продуктом от известного бренда Amazfit — умные часы Active Edge. Данная модель сочетает в себе элегантный стиль и передовые технологические решения.

Покупателям предлагается три варианта цветового оформления: освежающий мятно-зеленый, изысканный полуночный и насыщенный черный лавовый. Изготовленный из прочного пластика корпус украшают четыре кнопки управления, расположенные на боковых сторонах.

Дисплей устройства имеет диагональ 1,32 дюйма и разрешение 360 на 360 пикселей, что гарантирует яркость и четкость изображения. Сенсорный экран защищен закаленным стеклом с олеофобной обработкой, что предотвращает появление отпечатков и облегчает уход за устройством.

Часы предлагают широкий выбор циферблатов, более ста вариантов, плюс возможность загрузки собственных дизайнов. Это позволяет адаптировать внешний вид часов под личные предпочтения.

С аккумулятором емкостью 370 мАч Active Edge способны работать до 16 дней в режиме автономной работы. Зарядка от 0 до 100 процентов занимает около двух часов при использовании магнитной подставки.

Часы оснащены богатым набором датчиков: биометрический датчик BioTracker(tm) PPG, акселерометр, гироскоп, а также пять модулей для определения местоположения, включая GPS. Это обеспечивает точный мониторинг активности пользователя. Для связи с другими устройствами в часах предусмотрен модуль Bluetooth 5.0 BLE.

Модель поддерживает более 130 видов спортивных активностей и 25 автоматических режимов тренировок. Работают часы под управлением операционной системы ZeppOS 2.0, предоставляя возможности для персонализации тренировок, создания их шаблонов и синхронизации с устройством. Также предусмотрена синхронизация с популярными приложениями для отслеживания активности и состояния здоровья.

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Для контроля за здоровьем пользователя в часах реализованы функции мониторинга сердечного ритма, уровня стресса, насыщенности крови кислородом (SpO2) и анализа качества сна. Устройство предлагается по цене в $139 на международном рынке.