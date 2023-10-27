В ходе боевых действий в зоне СВО украинские силы потеряли четыре немецких танка Leopard

© Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

В ходе боевых действий на ореховском направлении зоны СВО (Специальной военной операции) ВСУ (Вооруженных сил Украины) было уничтожено четыре немецких танка Leopard, которые были предоставлены Украине. Эту информацию сообщил Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области.

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По его словам, российские военные совершили успешную атаку на позиции украинской армии между населенными пунктами Работино и Вербовое на ореховском направлении. ВСУ бросили в атаку более десяти единиц тяжелой бронетехники, включая немецкие танки Leopard. Украинские силы противостояли атаке со шквальным огнем, и четыре танка Leopard были уничтожены с использованием дронов и тяжелой огнеметной системы.

Эти события произошли после ранее сообщенной информации об уничтожении двух немецких танков Leopard на запорожском направлении зоны СВО. Также российский президент Владимир Путин подчеркнул, что предоставленные Киеву западными союзниками немецкие танки Leopard и американские БМП M2 Bradley оказались уязвимыми перед российскими силами.

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Эти события подчеркивают сложность и интенсивность боевых действий в украинском конфликте, а также вызовы, с которыми сталкиваются ВСУ в попытке сдержать российскую армию.