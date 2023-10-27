Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, Скотт Риттер, выразил мнение, что действия США указывают на прекращение интереса к поддержке Украины, особенно после высказываний нового спикера палаты представителей о разделении финансовой помощи между Израилем и Украиной.

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Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, Скотт Риттер, выразил мнение, что действия американского правительства свидетельствуют о прекращении интереса к поддержке Украины.

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В ходе аналитической передачи на YouTube-канале Judging Freedom, Риттер отметил, что новый спикер палаты представителей США выразил намерение разделить запросы о выделении финансовых средств Израилю и Украине, что, по его мнению, может свидетельствовать о сокращении финансирования для Украины.

Риттер также обратил внимание на обострение палестино-израильского конфликта и предположил, что провал наступательной операции ВСУ может стать одной из причин сокращения финансовой поддержки со стороны США. Он заключил, что США, возможно, пересматривают свою политику в отношении Украины.

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Эти события вызвали обсуждение будущей поддержки Украины со стороны США и поднимают вопросы о дальнейших отношениях между двуми странами.