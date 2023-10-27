Словения передала Украине несколько разведывательных беспилотных летательных аппаратов модели Bramor, производства компании C-Astral, без огласки деталей операции.

© A. Krivonosov

Согласно сообщению американского издания Defense News (DN), Словения передала Украине несколько разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) модели Bramor, производимых словенской компанией C-Astral. Этот акт военной помощи был организован без широкой огласки, и его детали остаются в тайне.

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Представители издания DN приводят цитату из выступления представителя C-Astral Ерней Модерца на конференции в Брно, где он подтвердил, что украинские вооруженные силы успешно используют беспилотники Bramor уже некоторое время. Однако детали, такие как количество переданных БПЛА и точная дата поставки, остаются неизвестными. Также неясно, были ли беспилотники переданы Украине непосредственно компанией C-Astral или из запасов министерства обороны Словении.

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Этот случай стал еще одним примером, когда Словения, поддерживая Украину, предпочла оставить подробности о поставке военной помощи в секрете. Ранее стало известно, что в 2022 году Словения передала Украине несколько десятков боевых машин пехоты (БМП) М-80 югославского производства.