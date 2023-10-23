В ФРГ рейтинг правящей коалиции во главе с Шольцем опустился до нового минимума

Источник фото: https://topwar.ru

Непопулярная политика, проводимая нынешними немецкими властями, вызывающая опасения, что Германия может утратить своё лидерство в Европейском союзе и стать аутсайдером, привела к исторически низкому уровню их рейтинга.

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Согласно недавнему опросу, проведенному институтом INSA, если бы выборы в Бундестаг проходили прямо сейчас, правящая коалиция смогла бы набрать не более 34% голосов: 16% для Социал-демократической партии Германии (СДПГ), 13% для партии «Зеленые», и 5% для Свободной демократической партии (СвДП). Следует отметить, что на предыдущих выборах в сентябре 2021 года эти три партии в совокупности получили 52% голосов. Учитывая текущие результаты опроса и растущее недовольство граждан своими властями, становится ясно, что в 2025 году большинство в парламенте для действующей коалиции станет недостижимой целью.

Кроме того, опрос показал, что только 24% опрошенных поддерживают текущего канцлера Олафа Шольца, и 71% респондентов выразили недовольство его работой.

Однако 45% немецких граждан пока не видят альтернативы нынешнему правительству.

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Недавнее "историческое поражение" СДПГ в Гессене, регионе, где она обычно побеждает, также может быть связано с политикой Шольца, который часто критикуется за выполнение указаний из-за рубежа, даже если это идет в ущерб экономике Германии.