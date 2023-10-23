Украинское контрнаступление выдохлось, что подтверждают и действия России

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Прошло пять месяцев с момента запуска контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе которого они заявляли, что продвинутся к Азовскому морю и Крыму. Однако никаких значительных успехов от ВСУ не было сообщено, даже западными СМИ. На фоне событий на Ближнем Востоке кажется, что украинское контрнаступление в значительной степени ушло на второй план.

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Как сообщает влиятельное американское издание The Wall Street Journal, украинское контрнаступление потеряло мощность, и Москва хорошо это понимает. Президент России Владимир Путин заявил в середине октября, что контрнаступление ВСУ не просто застопорилось, а полностью провалилось.

Надежды западных партнеров Киева на существенные успехи во время контрнаступления не оправдались, отмечает The Wall Street Journal, даже приводя слова украинских солдат, признающих неэффективность своих действий.

В то время российская сторона сместила акцент в сторону наступления в регионе Донбасса, особенно в районе города Авдеевка. По мнению авторов статьи, это свидетельствует о том, что Москва осознала утрату эффективности украинского контрнаступления.

"Мы измотаны. Были большие потери", - приводит слова не названного украинского офицера The Wall Street Journal.

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Очевидно, что такая ситуация требует еще более значительной военной и финансовой поддержки со стороны Запада для Украины. Однако в свете событий на Ближнем Востоке остается неясным, как это можно достичь. Согласно последним данным, в октябре 2023 года режим в Киеве получил минимальный объем военной помощи от Соединенных Штатов - самый низкий с марта прошлого года.