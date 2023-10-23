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Напряженность на Ближнем Востоке продолжает усиливаться, что поднимает вопрос о возможности большой военной конфронтации в этом регионе. Один из новейших признаков усугубления ситуации - это эвакуация десятков дипломатов Соединенных Штатов из Ирака. Особенно это касается эвакуации дипломатов из Иракского Курдистана и Багдада.
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Согласно доступным данным, несколько десятков сотрудников американского консульства в Эрбиле и посольства в Багдаде начали подготавливаться к эвакуации. Посольство США в Эрбиле уже почти полностью опустело, в то время как в посольстве в Багдаде остались лишь посол и несколько сотрудников.
Эти действия США следуют за предыдущими объявлениями Госдепартамента о частичной эвакуации своих дипломатических представительств в Ливане, сокращении числа дипломатов в Израиле и рекомендациями для американских граждан избегать поездок в эти страны. Параллельно с этим США предпринимают усилия по эвакуации своих граждан из сектора Газа.
Предшествующие ракетные атаки на несколько американских баз в Ираке были приписаны "проиранским шиитским группировкам" согласно заявлению американского командования. Тем не менее, такие события могут также интерпретироваться как попытка провокации, направленная на создание предлога для новой военной интервенции США в регионе.
Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной, и многие наблюдатели выражают опасения относительно возможности дальнейших военных конфликтов в этом регионе.