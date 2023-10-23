Военно-морские силы Индии пополнились вторым серийным эсминцем проекта 15В

Источник фото: https://topwar.ru

Военно-морские силы Индии получили второй серийный эсминец проекта 15В, отмечая важное событие на верфи Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбае. Эсминец получил имя "Imphal" и был передан флоту раньше запланированной даты, опередив график на четыре месяца.

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"Imphal" является третьим кораблем из серии проекта 15В, известной также как второй серийный корабль данного проекта. По предварительным данным, ему будет присвоен бортовой номер D68. Головной корабль серии, D66 "Visakhapatnam", вступил в боевую службу 5 ноября 2021 года, а первый серийный корабль, D67 "Mormugao", был принят на вооружение 22 декабря 2022 года. Планируется построить четыре корабля данной серии, и завершение проекта ожидается в ближайшем будущем.

Проект 15В представляет собой совершенствование предыдущего проекта 15А типа Kolkata. Он включает в себя измененную надстройку, что снижает радиолокационную заметность, а также улучшенную гидроакустическую станцию и модернизированную мачту с основной радиолокационной станцией. Проект был разработан при участии российских специалистов и включает газотурбинную силовую установку типа COGAG.

"Imphal" обладает внушительными характеристиками: длина корабля составляет 163 метра, ширина - 17,4 метра, а полное водоизмещение - 8100 тонн. Корабль способен развивать скорость более 30 узлов и преодолевать расстояние до 4000 миль без дополнительной дозаправки.

Вооружение корабля включает 16 противокорабельных ракет BraMos в вертикальных пусковых установках, израильский зенитно-ракетный комплекс LRSAM (Barak 8ER) с 32-зарядной пусковой установкой, 76-мм артиллерийскую установку Leonardo (Oto Melara) Super Rapid, четыре 30-мм артиллерийских комплекса АК-630, 533-мм торпедные аппараты и две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.

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С этим последним приобретением индийский флот укрепляет свою боевую мощь, и способность обеспечивать безопасность в морских просторах.