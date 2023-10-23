В районе Вербового на Запорожском направлении ВС РФ провели успешную контратаку с применением ТОС «Солнцепек»

Источник фото: https://topwar.ru





На Запорожском направлении вооруженные силы Российской Федерации выполнили успешную контратаку, применив в боевых действиях ТОС "Солнцепек". Об этом в своем сообщении информировал политик Владимир Рогов, который является лидером движения "Мы вместе с Россией", активным в Запорожской области.

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Согласно информации от Рогова, украинские вооруженные формирования предприняли попытку атаковать позиции российских сил в районе села Вербовое и Новопрокоповки. Однако эта попытка не увенчалась успехом, поскольку российские бойцы дали сопротивление, несмотря на численное преимущество противника.

Как отметил Рогов, не только российские военные отразили атаку, но и перешли к контратаке, применяя системы "Солнцепек". Эти системы, известные своей мощью и точностью, были использованы для поражения позиций противника, а также захвата нескольких ключевых опорных пунктов.

Контратаки российских вооруженных сил также оказались успешными в районе населенных пунктов Приютное и Полтавка на Времьевском выступе. В результате этих действий был нанесен серьезный урон противнику.

Ситуация на Запорожском направлении остается сложной для украинских вооруженных сил, которые уже пять месяцев осуществляют контрнаступление, однако без желаемых результатов. Аналитики отмечают, что ожидания украинского руководства оказались неоправданно высокими, и ВСУ не смогли прорвать российскую линию обороны. В результате, украинские войска несут значительные потери, как в личном составе, так и в военной технике.

Ситуация в регионе продолжает развиваться, и многие следят за дальнейшими событиями на Запорожском направлении с беспокойством.

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