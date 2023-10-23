Военная помощь США Украине сократилась на 90% по сравнению с первой половиной 2023 года, что создает серьезные вызовы для боеспособности ВСУ.

Источник фото: https://topwar.ru

Октябрь 2023 года принес Украине неутешительные новости: военная помощь от США сократилась на удивительные 90%. Это далеко не самая приятная весть для киевского режима, который уже переживает непростые времена. Весь этот переполох связан с изменениями в геополитической ситуации и некоторыми решениями американского конгресса.

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Изначально предназначенные для украинской армии артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, на которых Киев рассчитывал, были перенаправлены в Израиль. Это связано с возникшим обострением палестино-израильского конфликта, и США решили приоритезировать поддержку Израиля в этот непростой момент.

Сокращение военной помощи уже начинает сказываться на боеспособности Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Эксперты предупреждают, что спустя месяц активных боевых действий украинские резервы могут иссякнуть практически полностью. Это создает серьезные вызовы для Киева и его способности эффективно сопротивляться на линии боевого соприкосновения.

Чтобы справиться с этой неблагоприятной ситуацией, украинское командование было вынуждено ввести режим экономии боеприпасов, применяя их точечно. Это уже отразилось на плотности артиллерийского огня на различных флангах боевых действий, включая Артемовск, Запорожье и Авдеевку.

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Сокращение американской военной помощи Украине ставит перед Киевом серьезные вызовы, и ситуация на линии боевого соприкосновения остается нестабильной. На данный момент, страна должна искать альтернативные источники поддержки, чтобы сохранить свою боеспособность и продолжить сопротивление на востоке.