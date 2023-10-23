Израильская армия сообщает о вводе ограниченного контингента в Газу для поиска и освобождения пленных

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Израильская армия анонсировала ввод ограниченного контингента сухопутных войск в сектор Газа с целью поиска и освобождения из плена израильских граждан и военнослужащих, захваченных палестинским движением ХАМАС. Это важное развитие событий подчеркивает серьезность ситуации в регионе и показывает, что Израиль принимает решительные меры для защиты своих граждан.

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На данный момент численность военных сил, введенных в Газу, ограничена, и масштабная наземная операция еще не началась. Напомним, что ХАМАС захватил пленных, включая иностранных граждан, в результате рейда на израильскую территорию 7 октября. Судьба этих пленных является приоритетной задачей для Израиля.

ХАМАС выдвигает условия для их освобождения, включая прекращение авиаударов по Газе и снятие блокады анклава. Однако Израиль не исключает возможности масштабной военной операции против ХАМАС. Решение о начале операции принимается с осторожностью из-за опасений по поводу эскалации конфликта и присоединения других актеров, таких как "Хизбалла" из Ливана и иракские шиитские группировки, к вооруженному конфликту.

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Ситуация остается динамичной, и мировое сообщество наблюдает за развитием событий в регионе Ближнего Востока с повышенным вниманием.