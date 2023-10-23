80-летний глава республиканского крыла сената США назвал Китай, Россию и Иран «новой осью зла»

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Ветеран политической арены и 80-летний глава республиканского крыла в американском сенате, Митч Макконелл, выразил свою озабоченность по поводу образования "новой оси зла", включающей Китай, Россию и Иран. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что такой альянс представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов и всего западного мира.

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Макконелл также выразил мнение, что вывод американских войск из Афганистана мог дать зеленый свет российскому руководству для вмешательства в Украину. Он увидел связь между конфликтами на Украине и в Израиле.

Эти заявления Макконелла, по-видимому, связаны с бюджетным запросом президента Байдена, который предполагает выделение более 100 миллиардов долларов на Украину, Израиль и другие военные нужды. Сенаторы-республиканцы выступают за более активную военную и финансовую поддержку Украины.

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Напомним, что Макконелл в последнее время привлек внимание своими "зависаниями" во время официальных выступлений, что стало предметом обсуждения в СМИ.