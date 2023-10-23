Raspberry Pi 5 поступили в продажу

Источник изображения: https://www.raspberrypi.com

На днях компания Raspberry Pi сделала заявление о том, что их новейший продукт, одноплатный компьютер Raspberry Pi 5, теперь доступен для покупки. Первые партии устройств уже направлены в магазины партнеров, а отправка товаров по предварительным заказам запланирована на конец недели.

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Изначально процесс тестирования прошел гораздо быстрее, чем предполагалось, благодаря чему версии устройства с 4 и 8 ГБ оперативной памяти уже находятся в пути к магазинам. Первыми новинку получат те, кто подписан на журналы The MagPi и HackSpace и воспользовался специальной акцией Priority Boarding.

После этого устройства будут отправлены тем, кто успел оформить предзаказ, через официальных ресейлеров, указанных на сайте компании. Точное количество выпущенных устройств не разглашается, но представители компании уверены, что найти Raspberry Pi 5 в розничной продаже в ближайшее время не удастся. Тем не менее, Raspberry Pi Foundation планирует увеличить объемы производства и рассчитывает, что к концу года устройства станут доступны для широкого круга покупателей.

Raspberry Pi 5, представленный в конце сентября 2023 года, отличается значительным увеличением производительности благодаря использованию нового процессора и улучшенной системы ввода-вывода. Независимые тесты подтвердили увеличение производительности в 2-3 раза по сравнению с предшествующими моделями. Цена на модель с 4 ГБ оперативной памяти установлена на уровне $60, а модель с 8 ГБ обойдется в $80.

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Новый Raspberry Pi 5 уже привлекает внимание большого круга специалистов и любителей высоких технологий, обещая стать одним из наиболее востребованных продуктов в своей категории.