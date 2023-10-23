В России разработали первые отечественные FPV-очки «Филин-1» для использования в спецоперации

Источник фото: https://topwar.ru

Российская компания "ОКБ Сокол", входящая в ОКБ "Астрон", успешно разработала первые отечественные FPV-очки с названием "Филин-1". Эти специальные очки предназначены для управления беспилотными FPV-дронами, позволяя операторам видеть мир с их помощью в режиме реального времени. Новинка спроектирована с учетом использования в боевых условиях и обеспечивает передачу видеосигнала при широком диапазоне температур.

"Филин-1" предлагают операторам возможность настройки межзрачкового расстояния и диоптрий, чтобы обеспечить комфортное использование. Они также предназначены для работы в различных условиях, включая работу из укрытия или бронетехники. Для связи с дроном используется небольшая выносная антенна.

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Эти FPV-очки были спроектированы для управления беспилотным дроном "Блокпост-4Т", который уже используется в зоне СВО. Компания также работает над следующим устройством в этой серии под названием "Филин-2". Новые разработки укрепляют позиции России в области беспилотных систем и технологий для спецопераций.