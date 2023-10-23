Саудовская Аравия запросила возможность приобретения 54 истребителей Rafale у Франции после блокировки поставок Eurofighter Typhoon Германией

Источник фото: topwar.ru

Саудовская Аравия официально обратилась к Франции с запросом о возможности приобретения 54 многоцелевых истребителей Rafale. Этот запрос следует за долгим ожиданием поставок британских Eurofighter Typhoon, которые были заблокированы Германией из-за войны в Йемене. Новый ход может быть связан с давлением на Германию и США.

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Саудовская Аравия, имеющая вооружение на базе американских F-15 и европейских Eurofighter Typhoon, отправила запрос французской компании Dassault Aviation, производителю истребителей Rafale. Запрос предполагает установление условий поставки истребителей.

Эксперты высказывают мнение, что данный запрос может быть политическим маневром, направленным на снятие блокировки поставок Eurofighter Typhoon со стороны Германии. Соответственно, он может также служить средством давления на США, которые предлагают поставки еще одной партии F-15.

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Ранее Саудовская Аравия приобрела 72 истребителя Eurofighter Typhoon, однако поставки были заблокированы Германией из-за ситуации в Йемене. Этот новый ход ставки может изменить баланс вооружений в ВВС королевства.