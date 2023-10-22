Госкорпорация "Ростех" успешно завершила испытания и готова ввести в строй новую самоходную гаубицу "Коалиция-СВ", разработанную ЦНИИ "Буревестник"

Изображение пресс-служба Госкорпорации «Ростех»

После успешного завершения государственных испытаний, новейшая самоходная гаубица "Коалиция-СВ" от ЦНИИ "Буревестник" входит в строй российской армии. Гаубица демонстрирует новый уровень автоматизации и эффективности в артиллерийской системе и предназначена для уничтожения различных видов вражеских целей.

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"Коалиция-СВ" впечатляет своими техническими характеристиками: вооружена 152-мм пушкой 2А88, способной поражать цели на расстоянии до 70-80 км. Гаубица может выпускать от 10 до 20 выстрелов в минуту, а также самостоятельно выбирать тип снаряда, устанавливать взрыватель и производить наведение.

Это высокотехнологичное орудие обладает высоким уровнем автоматизации. Экипаж из трех человек располагается в бронированной капсуле, откуда дистанционно управляет гаубицей. Это позволяет минимизировать риски для экипажа и повысить эффективность выполнения боевых задач.

Производство "Коалиции-СВ" планируется налаживать на предприятии "Уралтрансмаш". Это станет значимым шагом в развитии отечественной военной промышленности и усилит боевой потенциал армии.

В стандартном боекомплекте "Коалиция-СВ" оснащена 70 снарядами, что позволяет ей вести длительные боевые действия без необходимости дополнительного снабжения.

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Новая артиллерийская система станет важным элементом в арсенале российской армии, повышая ее боевую готовность и эффективность на поле боя.