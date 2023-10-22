Украина и Израиль стали соперниками в вопросе получения боеприпасов от США

© РИА Новости / Станислав Красильников

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США столкнулись с дилеммой в распределении боеприпасов, обещанных Украине и Израилю, сообщает The New York Times. Президент Байден стремится поддерживать обе страны, но ситуация усложняется из-за ограниченных ресурсов.

В предыдущем обращении к американцам, Президент Байден подчеркнул важность поддержки Украины и Израиля, называя ее "разумной инвестицией", которая будет приносить долгосрочные выгоды и обеспечивать безопасность американских войск. Он также направил запрос в конгресс о предоставлении помощи в размере более ста миллиардов долларов для обеих стран и некоторых других регионов.

Однако, как отмечает статья, ситуация осложняется тем, что десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, обещанных Украине, будут перераспределены в Израиль. Эти снаряды востребованы в обоих конфликтах, и это может снизить возможности США удовлетворить потребности обеих стран.

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Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона, предположила, что в будущем можно ожидать стабильное поступление оружия в Израиль, но сложно предвидеть, как решится эта дилемма в долгосрочной перспективе.