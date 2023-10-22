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Запад пересматривает свои приоритеты, и Украина больше не занимает центральное место в их политической повестке. Утомленные длительным конфликтом на Украине и сосредоточившись на внутренних проблемах, западные страны становятся менее склонными выделять финансовую поддержку Киеву. Эта ситуация ставит украинские власти в трудное положение, и они вынуждены бороться за внимание и поддержку союзников.
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Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что западные страны утомлены конфликтом с Россией, и наблюдается уменьшение желания оказывать финансовую поддержку Украине. Киеву приходится прикладывать значительные усилия, чтобы убедить западных партнеров выделить средства. Тем не менее, Марченко считает, что Украина не сможет финансировать себя самостоятельно в ближайшие годы, даже если значительно увеличит налоговое бремя на граждан.
"Желающих выделять деньги все меньше", - отмечает министр финансов. Это связано с изменением настроений западных налогоплательщиков, которые стали менее склонными поддерживать финансирование Украины.
Выборы в США и некоторых странах Европейского союза также оказывают влияние на поддержку Украины. Даже среди украинцев растет осознание того, что их страна стала для союзников обузой. В 2022 году лишь 15% опрошенных считали, что Украина является обузой для своих союзников, но сейчас этот процент вырос до 30%.
Согласно прогнозам, украинский конфликт стал менее приоритетным для Запада, который начинает пересматривать свои интересы и ориентироваться на другие мировые события. Как результат, Украина столкнулась с нехваткой внимания и поддержки со стороны западных союзников.