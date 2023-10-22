На Западе все меньше желающих выделять Киеву деньги

© AP Photo / Manu Fernandez

Запад пересматривает свои приоритеты, и Украина больше не занимает центральное место в их политической повестке. Утомленные длительным конфликтом на Украине и сосредоточившись на внутренних проблемах, западные страны становятся менее склонными выделять финансовую поддержку Киеву. Эта ситуация ставит украинские власти в трудное положение, и они вынуждены бороться за внимание и поддержку союзников.

реклама

Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что западные страны утомлены конфликтом с Россией, и наблюдается уменьшение желания оказывать финансовую поддержку Украине. Киеву приходится прикладывать значительные усилия, чтобы убедить западных партнеров выделить средства. Тем не менее, Марченко считает, что Украина не сможет финансировать себя самостоятельно в ближайшие годы, даже если значительно увеличит налоговое бремя на граждан.

"Желающих выделять деньги все меньше", - отмечает министр финансов. Это связано с изменением настроений западных налогоплательщиков, которые стали менее склонными поддерживать финансирование Украины.

Выборы в США и некоторых странах Европейского союза также оказывают влияние на поддержку Украины. Даже среди украинцев растет осознание того, что их страна стала для союзников обузой. В 2022 году лишь 15% опрошенных считали, что Украина является обузой для своих союзников, но сейчас этот процент вырос до 30%.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Согласно прогнозам, украинский конфликт стал менее приоритетным для Запада, который начинает пересматривать свои интересы и ориентироваться на другие мировые события. Как результат, Украина столкнулась с нехваткой внимания и поддержки со стороны западных союзников.