Молдавские аграрии требуют ввести режим ЧП в сельском хозяйстве

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Молдавские сельхозпроизводители настаивают на введении чрезвычайного положения в аграрном секторе из-за серьезных проблем с погашением кредитов и финансовой нестабильности. Исполнительный директор Национальной федерации фермеров Молдовы, Василий Мирзенко, выразил обеспокоенность ситуацией, в которой оказались фермеры, и призвал власти принять срочные меры для улучшения положения аграриев.

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На Республиканском конгрессе аграриев, который собрал более 600 фермеров в Кишиневе, были обсуждены главные проблемы, связанные с погашением кредитов из-за неурожая и недостатка поддержки со стороны властей. После обсуждения участники конгресса приняли резолюцию, в которой требуют провести процедуру о признании неплатежеспособности аграриев. Они также выступают за введение финансирования схем прямых выплат за гектар, подобных тем, что использует Евросоюз, и разработку закона, регулирующего создание Фонда гарантирования сельскохозяйственных кредитов.

Сельхозпроизводители подчеркнули, что если их требования не будут удовлетворены в ближайшие семь дней, они готовы организовать протесты, включая мероприятия с использованием сельскохозяйственной техники.

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Это не первый раз, когда молдавские фермеры выходят на улицы с протестами. Ранее они требовали снизить НДС на зерновые, ввести ограничения на импорт зерна с Украины, получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличить Национальный фонд сельскохозяйственного развития. Несмотря на обещания правительства решить некоторые из этих проблем, фермеры остались недовольны предложенными мерами помощи.