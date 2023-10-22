Министр обороны Италии Крозетто допустил новое закрытие границ внутри Шенгена

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии. Архивное фото

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Италия рассматривает возможность продолжения ужесточения пограничного контроля в рамках Шенгенской зоны после введения мер безопасности на своей границе с Словенией, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera.

Он выразил опасения относительно потенциального массового прихода мигрантов в Европу, особенно с учетом событий на Ближнем Востоке, и спросил, сохранит ли Европа свои границы открытыми в таком случае. Министр также подчеркнул риски, связанные с возможным проникновением одиночных террористов, скрывающихся среди мигрантов.

Крозетто отметил, что с прибытием десятков тысяч мигрантов в Европу среди них могут быть и потенциальные террористы, и это представляет серьезную угрозу безопасности. В связи с этим он подчеркнул необходимость ужесточения пограничного контроля и соблюдения мер безопасности.

Италия уже ввела пограничный контроль на своей наземной границе с Словенией с 21 октября, и эти меры будут действовать в течение десяти дней с возможностью продления. Эти же меры приняты и другими странами Шенгенской зоны. Правоохранительные органы и спецслужбы Италии также находятся в повышенной готовности для обеспечения безопасности национальной территории.

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Министр и глава МИД Италии Антонио Таяни подчеркнул, что на данный момент нет непосредственной террористической угрозы, но власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и выявления потенциальных террористов среди иммигрантов, прибывающих по Средиземному морю.