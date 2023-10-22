Израиль объявил об эвакуации 14 населенных пунктов на севере страны

© AP Photo / Petros Giannakouris / Израильские танки на границе с Ливаном. Архивное фото

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Израиль объявил о неотложной эвакуации жителей 14 населенных пунктов на севере страны в свете продолжающегося конфликта с палестинской группировкой ХАМАС. Решение было объявлено израильской армией через Telegram-канал.

Согласно информации из сообщения, Национальное управление по чрезвычайным ситуациям министерства обороны и Армия обороны Израиля расширяют финансируемый государством план эвакуации на несколько дополнительных населенных пунктов на севере страны. Эти населенные пункты включают Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Хагошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот-ха-Галиль, Эвен Менахем, Саса, Цивон и Рамот Нафтали. Решение об эвакуации одобрено министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

С начала обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, израильская армия периодически наносила удары по территории Сирии и Ливана. Официальная позиция ЦАХАЛ заключается в опасениях возможных атак со стороны палестинских группировок, базирующихся на территории этих стран. Однако российское министерство иностранных дел называло действия Израиля грубым нарушением суверенитета Сирии и нарушением основных норм международного права.

Конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС начался 7 октября, когда ХАМАС осуществил масштабную ракетную атаку на израильскую территорию и вторгся в приграничные районы на юге Израиля. В ответ началась операция "Железные мечи" со стороны ЦАХАЛ. В ходе этого конфликта были повреждены гражданские объекты на территории сектора Газа, и была объявлена полная блокада этой территории, что вызвало серьезные гуманитарные проблемы.

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Число жертв среди мирного населения и военнослужащих на обеих сторонах конфликта превысило несколько тысяч человек, а также огромное количество раненых. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Российские власти призывали стороны прекратить боевые действия, а Президент Владимир Путин высказал поддержку идеи урегулирования ближневосточного конфликта на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предполагает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.