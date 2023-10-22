Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля

© РИА Новости /Окраина города Алеппо. Архивное фото

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В результате израильской ракетной атаки, которая произошла около 05:25, аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии были серьезно повреждены и выведены из строя, сообщило Министерство обороны Сирии. Атака произошла со стороны моря, с побережья Латакии, и с Голанских высот.

В заявлении сирийского Минтранса также указано, что в результате атаки один гражданский рабочий погиб, а другой получил ранения. Взлетно-посадочные полосы аэропортов были повреждены, что привело к полной приостановке их функционирования.

Сирийские власти перенаправили внутренние и международные рейсы, обслуживавшиеся в аэропортах Дамаска и Алеппо, в международный аэропорт Латакии.

Следует отметить, что с начала обострения израильско-палестинского конфликта, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз наносила удары по сирийским аэропортам. ЦАХАЛ объяснял свои действия опасностью атак со стороны палестинских группировок, находящихся на территории Сирии или Ливана. Однако Российское Министерство иностранных дел называло эти действия Израиля грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права.

Конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС начался 7 октября, когда ХАМАС осуществил масштабную ракетную атаку на израильскую территорию, а также вторгся в приграничные районы на юге Израиля. В ответ началась операция "Железные мечи" со стороны ЦАХАЛ. В ходе конфликта были повреждены гражданские объекты на территории сектора Газа, и была объявлена полная блокада этой территории, приводя к серьезным гуманитарным последствиям.

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Число жертв среди мирного населения и военнослужащих на обеих сторонах конфликта превысило несколько тысяч человек, а также огромное количество раненых. В плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.