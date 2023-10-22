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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Президент Владимир Путин. Архивное фото
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В интервью журналисту Путин отметил, что Герхард Шредер подвергается обструкции из-за своих связей с Россией, и его избегают на важных мероприятиях, чтобы не попасть в один кадр с текущим канцлером Германии Олафом Шольцем.
Президент России также отметил случаи публичных высказываний, в которых нацисты получают поддержку, и призвал к осуждению таких явлений. Он сравнил ситуацию в Германии с подобными случаями, происходящими в других странах, включая Канаду, где аплодировали нацисту в канадском парламенте.
Путин подчеркнул, что Германия должна гордиться такими людьми, как Шредер, который всегда думал о своем народе и его интересах. Он также напомнил о роли бывшего канцлера в строительстве "Северных потоков" и подчеркнул последствия для экономики Германии после подрыва трубопроводов.
Это высказывание Путина призвано подчеркнуть важность поддержки и дружественных отношений между Россией и Германией, а также обратить внимание на вредные последствия сближения с экстремистами и оправдывающими нацизм.
Экс-канцлер Герхард Шредер в последние время подвергается критике за свои позиции по отношению к России, в том числе после участия в мероприятиях, связанных с юбилеем Победы над нацизмом.
Эта реакция Путина стала ярким сигналом и комментарием по поводу текущих событий и отношений между Россией и Германией.