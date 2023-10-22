Путин на немецком языке осудил нападки властей ФРГ на экс-канцлера Шрёдера

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Президент Владимир Путин. Архивное фото

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Президент России Владимир Путин выразил свое недовольство в отношении нападок на бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и подчеркнул важность осторожности в сближении с теми, кто оправдывает нацизм. Путин выразил свою позицию на немецком языке в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".





В интервью журналисту Путин отметил, что Герхард Шредер подвергается обструкции из-за своих связей с Россией, и его избегают на важных мероприятиях, чтобы не попасть в один кадр с текущим канцлером Германии Олафом Шольцем.





Президент России также отметил случаи публичных высказываний, в которых нацисты получают поддержку, и призвал к осуждению таких явлений. Он сравнил ситуацию в Германии с подобными случаями, происходящими в других странах, включая Канаду, где аплодировали нацисту в канадском парламенте.

Путин подчеркнул, что Германия должна гордиться такими людьми, как Шредер, который всегда думал о своем народе и его интересах. Он также напомнил о роли бывшего канцлера в строительстве "Северных потоков" и подчеркнул последствия для экономики Германии после подрыва трубопроводов.

Это высказывание Путина призвано подчеркнуть важность поддержки и дружественных отношений между Россией и Германией, а также обратить внимание на вредные последствия сближения с экстремистами и оправдывающими нацизм.

Экс-канцлер Герхард Шредер в последние время подвергается критике за свои позиции по отношению к России, в том числе после участия в мероприятиях, связанных с юбилеем Победы над нацизмом.

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Эта реакция Путина стала ярким сигналом и комментарием по поводу текущих событий и отношений между Россией и Германией.