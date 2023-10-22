Исполнительный директор Web Summit покинул пост после слов об Израиле

Источник изображения: © AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA

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Исполнительный директор одной из крупнейших мировых технологических выставок Web Summit, Пэдди Косгрейв, объявил о своей отставке в связи с контроверсией, вызванной его заявлениями относительно палестино-израильского конфликта. Решение Косгрейва пришло после его обвинений в адрес армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в "военных преступлениях" и обвинения Тель-Авива в нарушении международного гуманитарного права в связи с ударами по сектору Газа.

В своем сообщении в социальной сети 13 октября, Косгрейв выразил негодование по поводу высказываний и действий "многих западных лидеров и правительств" в отношении действий ЦАХАЛ в Газе. Он призвал Запад осудить Израиль, утверждая, что "военные преступления" должны быть названы своими именами, даже если их совершают "наши союзники".

Сразу после этого заявления множество технологических компаний и предпринимателей отказались участвовать в выставке Web Summit. Сам Пэдди Косгрейв подтвердил свое решение оставить пост исполнительного директора, отметив, что воздержится от подробных комментариев по данному вопросу.

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Палестино-израильский конфликт, который начался 7 октября, привел к более чем 5 тысячам жертв среди мирных жителей с обеих сторон. Web Summit — одно из крупнейших событий в мире, посвященное технологиям и инновациям, с участием ведущих представителей технологической отрасли. Это мероприятие охватывает такие темы, как стартапы, искусственный интеллект и Big Data. В 2023 году Web Summit запланирован на период с 13 по 16 ноября в Лиссабоне.