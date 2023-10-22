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Ракеты ATACMS на Украине: эксперты утверждают об их неэффективности и решимости России
Большинство ракет ATACMS, использованных ВСУ, не попали в цель

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radiosputnik.ria.ru

Последние данные о применении ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) Вооруженными Силами Украины (ВСУ) вызвали беспокойство в мировой общественности. Британский журнал The Spectator сообщает, что большинство этих ракет, по данным экспертов, оказались бесполезными, так как они были перехвачены или не достигли своих целей.

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Российские военные успешно справились с вызовом, представленным ракетами ATACMS, которые были переданы Украине Соединенными Штатами. По мнению экспертов, Россия продемонстрировала готовность адаптироваться к любому новому оружию, включая дальнобойные ракеты, и предприняла меры по их нейтрализации.

Эта неэффективность ракет ATACMS подчеркивает сложность ситуации на фронте в Восточной Украине. Помимо этого, эксперты утверждают, что увеличение поставок такого оружия в Украину не изменит ход конфликта. ВСУ не смогли выполнить контрнаступление, а Россия продолжает укреплять свои оборонительные позиции.

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Эта новость приходит после того, как Соединенные Штаты подтвердили передачу Украине ракет ATACMS с дальностью до 165 км. Президент России Владимир Путин выразил озабоченность по этому поводу, однако подчеркнул, что это оружие не изменит радикально баланс сил на линии боевого соприкосновения.

#украина #новости #война
Источник: radiosputnik.ria.ru
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