Частное расследование подтвердило продажу Украиной западного оружия

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин объявил о результатах частного расследования, которое подтвердило продажу западного вооружения Украиной на черном рынке. По его словам, специализированная группа оперативного реагирования, созданная при правительстве ДНР, провела исследование в поисках оружия, поставляемого Украине её западными союзниками.

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Гагин сообщил, что их расследование обнаружило множество предложений на "черных" рынках, связанных с продажей вооружения, поставляемого Украине странами НАТО. Он уточнил, что имеются фотографии и видеоматериалы, на которых изображены образцы вооружения, которые применялись на фронте. Также те, которые ещё находились в упаковке, не достигнув фронтовой линии.

Советник главы ДНР подчеркнул, что оружие, представленное на "черных" рынках, включало широкий спектр от ракет до стрелкового оружия и было доступно для продажи "любым лицам, готовым заплатить деньги". И уточнил, что в ходе расследования было выявлено местонахождение значительной части проданного оружия, включая его перемещение на Ближний Восток, где покупатели этого оружия были идентифицированы и дали интервью, подтверждающее факт покупки.

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Эти открытия вызывают беспокойство среди мировых экспертов и добавляют новые аспекты в сложной ситуации на Восточной Украине и в регионе в целом.