Поиск в Google по запросам, связанным с ETF на биткоин, демонстрирует всплеск активности, при этом основной интерес исходит от профессионалов инвестиционного рынка.

Согласно статистике, предоставленной аналитическим инструментом Google Trends, количество поисковых запросов по теме "биткоин-ETF на спотовом рынке" значительно увеличилось, причем внимание к данной тематике проявляют преимущественно инвесторы. Рост интереса наблюдается на фоне распространения неверной информации от новостного ресурса Cointelegraph, который освещает события в сфере криптовалют. Неправдивое сообщение о том, что ETF на биткоин получил одобрение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), было оперативно опровергнуто официальными представителями платформы BlackRock, СМИ и самой SEC. Тем не менее, данная новость успела оказать влияние на курс биткоина, вызвав его резкий рост до отметки в $30 тысяч и последующее снижение.

реклама

Актуальность вопроса о биткоин-ETF остается на высоком уровне, несмотря на разоблачение фальсификации. Как отмечает CoinDesk, анализ данных Google Trends показывает, что интерес к ETF в целом достиг максимальных значений за последние пять лет, достигнув отметки в 100 баллов. Особый рост запросов наблюдается среди трейдеров: количество поисковых запросов "биткоин-ETF на спотовом рынке" с переходами на страницы, предлагающие профессиональные инвестиционные услуги, за последнюю неделю достигло 39, что является необычайно высоким показателем для такой специфической темы.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, инцидент с распространением неверной информации привел к усилению интереса инвестиционного сообщества к ETF на биткоин, что отражается в увеличении соответствующих поисковых запросов в Google.