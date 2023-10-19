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Дроны стали неотъемлемой частью современной жизни, и теперь они активно внедряются и в образовательную программу России. К 2030 году ожидается, что более миллиона российских школьников получат навыки разработки, сборки и использования беспилотных авиационных систем.
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По данным, представленным на тематическом круглом столе в Совете Федерации, 42,8 тыс. школ и колледжей внедрят данные программы в рамках проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Этот проект является частью национальной программы по развитию БАС.
Не только средние образовательные учреждения акцентируют внимание на дронах. Как сообщает Telegram-канал «Беспилот», к 2030 году в 70 российских университетах начнутся практико-ориентированные образовательные программы по беспилотным авиационным системам. Дополнительно, 65 тыс. студентов пройдут курсы по производству и эксплуатации дронов.
Молодежь планируют привлечь к этой сфере с помощью профориентационных мероприятий и соревнований по дронам. Но вопрос финансирования этих инициатив пока остается открытым.
Развитие дронов в России идет полным ходом. В сентябре 2023 года количество дронов увеличилось почти на 100 тыс. экземпляров. Инновационные разработки включают морозоустойчивые дроны, судовые дроны с возможностью посадки на палубу, дроны для помощи в экстремальных ситуациях и др.
Особое внимание привлек новый дрон VETER, предназначенный для борьбы с браконьерами, картографии и мониторинга сельскохозяйственных угодий. Его даже представили на экспозиции Третьяковской галереи.