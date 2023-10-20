На данный момент у крупнейших банков уровень импортозамещения достигает 60%

Российские банки активно движутся к замене зарубежного оборудования на отечественное, однако этот процесс сопровождается сложностями и недоразумениями. Согласно указу главы государства Владимира Путина, к 2025 году все кредитные учреждения должны использовать в основном российские технологические решения.

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На данный момент у крупнейших банков уровень импортозамещения достигает 60%. Такое заявление сделал Павел Коваленко, представитель центра "Информзащита". Данные подтвердили и в компании «К2Тех».

Однако не все так радужно для банков меньших размеров. Многие из них, как отметили эксперты, все еще активно используют импортное оборудование. В частности, учреждения второго и третьего дивизиона имеют уровень импортозамещения менее 50%. Согласно прогнозам, переход на российскую технику в этих организациях ожидается ближе к концу 2023 или началу 2024 года.

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Однако даже в этом процессе наблюдаются определенные особенности. Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", выразили опасение по поводу подходов к импортозамещению. Оказалось, что часть оборудования, якобы "российского производства", на самом деле представляет собой китайские устройства, на которых просто были переклеены этикетки.