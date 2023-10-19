Российский мобильный лазер очистит моря от затонувших кораблей

На побережье Корсакова близ Сахалина идет процесс утилизации затонувших судов с применением передовой российской технологии — мобильного лазерного комплекса. Этот комплекс создан специалистами Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, который является частью Госкорпорации «Росатом».

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Основная особенность этого комплекса в том, что он способен разделить на части металлические конструкции до 260 мм толщиной на расстоянии до 300 метров. Это новшество не имеет аналогов в России и значительно облегчает процесс разборки металлоконструкций, в том числе затонувших судов.

Преимущество метода дистанционной лазерной резки заключается в безопасности его применения. Контейнер, содержащий лазерный комплекс, а также рабочий персонал располагаются на расстоянии до 100 метров от объекта резки. Благодаря этому возможно избегать возможных рисков при работе непосредственно на месте объекта.

Первый из затонувших кораблей уже начали разрезать под водой, всего в 50 метрах от берега. После того как корабль разделен на крупные части, их извлекают и доставляют на берег. Там процесс лазерной резки продолжается, и после завершения этой процедуры фрагменты корабля отправляются на дальнейшую утилизацию.

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Планируется, что в течение следующих двух лет благодаря технологии мобильного лазера будет утилизировано еще 16 затонувших российских судов.