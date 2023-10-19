Руководство Минобороны планирует к лету 2024 года выбрать между ППК-20 и тульским ПП-2000

Министерство обороны России рассматривает возможность выбора нового типа оружия для летчиков ВКС России. Варианты включают в себя ППК-20 от компании «Калашников» и ПП-2000, разработанный АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова».

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ППК-20 был представлен в 2021 году и отличается от своих предшественников усовершенствованным дизайном, включая регулируемый приклад, который складывается направо. Это оружие также обладает компактными габаритами и удобством в использовании. Стоит отметить, что «Калашников» уже провел испытания этой модели в 2020 году.

С другой стороны, ПП-2000 используется спецподразделениями силовых структур с 2006 года и считается одним из лучших в своем классе. Планы по тестированию этой модели запланированы на первый квартал следующего года.

Выбранное оружие предполагается включить в носимый аварийный запас (НАЗ) летчика, который находится в катапультном кресле. НАЗ предназначен для обеспечения выживания летчика после катапультирования в безлюдной местности и, помимо оружия, включает аптечку, продукты питания и другие средства.

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Решение о выборе конкретной модели планируется принять к лету 2024 года, после проведения всех необходимых тестов и сравнений.