Российская армия приняла на вооружение новую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», обладающую выдающимися характеристиками, такими как улучшенная мобильность, мощное вооружение и продвинутая навигационная система.

Вооруженные силы России приветствуют своего нового члена — огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Проект разработан при поддержке НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева и «Мотовилихинские заводы», которые подчиняются Госкорпорации «Ростех».

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Эта боевая машина начала свои государственные испытания в 2021 году, и теперь она уже находится на боевом дежурстве.

Основные характеристики и особенности «Тосочки»:

Тактико-технические характеристики: Высоко оценены специалистами из-за превосходной мобильности, значительной огневой мощи, увеличенной дальности и точности стрельбы.

Защита и маневренность: «Тосочка» обладает радиоэлектронной защитой от высокоточного оружия и весит всего 20 тонн, что делает ее в два раза легче своего предшественника ТОС-1А «Солнцепек». Благодаря трехосному шасси Урал-63706 с полным приводом и бронированной кабиной, машина может быстро перемещаться.

Автономность: Установленный грузоподъемный механизм и кран-манипулятор делают машину независимой от сторонней перезарядки.

Навигация и вооружение: Среди современного оборудования — лазерный дальномер, спутниковая навигация и другие навигационные инструменты. Огонь ведется из 18 термобарических ракет, охватывая площадь в 6 гектаров.

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Хотя конкретная дальность стрельбы для «Тосочки» остается неуточненной, ожидается, что она будет сравнима с дальностью ее предшественников и составит не менее 10-15 км.