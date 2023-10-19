АО «Эникс» выпустило модернизированную версию разведывательного дрона «Элерон-7» с улучшенной тепловизионной камерой и увеличенным временем полета до 4 часов.

Казанский разработчик АО «Эникс» представил модернизированный вариант своего популярного беспилотного летательного аппарата — разведывательного дрона «Элерон-7». Согласно представителю компании Сергею Васькову, основные улучшения касаются установленной тепловизионной камеры и продолжительности полета устройства.

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Дрон «Элерон-7» завоевал доверие потребителей и стал наиболее востребованным в ассортименте АО «Эникс». В последнем обновлении инженеры уделили внимание навигационной аппаратуре, увеличив продолжительность полета аппарата до 4 часов. Помимо этого, были оптимизированы каналы управления и передачи видеосигнала.

Сергей Васьков подчеркнул высокую степень удовлетворенности заказчика результатами работы. Фактом, подтверждающим успех модели, стало многократное увеличение объемов производства «Элерон-7» за последние полтора года.

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Стоит отметить, что этот разведывательный дрон способен проводить мониторинг поверхности с максимальной высотой до 5 тыс. метров. При этом рабочий температурный диапазон составляет от -30°С до +40°С, что делает его подходящим для использования в различных климатических условиях.