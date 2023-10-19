Новый российский дрон "Стрекоза" способен дистанционно обнаруживать и обезвреживать мины, а также искать пропавших людей с радиоэлектронными устройствами.

Российские войска получили в свое распоряжение новое техническое средство — беспилотный летательный аппарат "Стрекоза". Этот дрон отличается от других устройств своей способностью дистанционно обнаруживать и обезвреживать мины. Данный беспилотник стал результатом работы инженеров и специалистов компании "Группа защиты-ЮТТА" под руководством технического директора Игоря Стукало.

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Вес устройства составляет всего 12 кг, при этом оно оборудовано специальной тротиловой шашкой. Во время полета, который может длиться до 50 минут, "Стрекоза" с помощью инновационного детектора нелинейных переходов способна обнаруживать взрывные устройства, а затем успешно их обезвреживать.

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Однако возможности дрона не ограничиваются только военной сферой. "Стрекоза" также может служить в гражданских задачах, помогая в поиске пропавших людей. Если у пропавших были с собой радиоэлектронные устройства, дрон быстро найдет их местоположение, будь то лесная местность или снежные завалы. Кроме того, устройство способно мониторить территорию и передавать в реальном времени информацию об объектах на местности на расстоянии до 15-20 километров от оператора.