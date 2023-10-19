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Mirakl
Xiaomi 14: Примечательное сотрудничество с Leica и введение новой операционной системы
Компания Xiaomi анонсировала новую серию смартфонов Xiaomi 14 с объективами Leica премиум-класса и новым датчиком изображения

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Китайский гигант мобильной техники, Xiaomi, готовится ввести на рынок новую серию смартфонов Xiaomi 14, и вот что нам известно:

  • Лу Вэйбин, президент Xiaomi Group для международного рынка, поделился информацией о грядущем запуске на своей странице в социальной сети Weibo.
  • Одной из ключевых особенностей новой серии будет сотрудничество с известной немецкой оптической компанией Leica. Благодаря этому партнерству в камерах смартфонов появятся объективы Leica Summilux премиум-класса.
  • Не менее важной новинкой станет профессиональный датчик изображения с высоким динамическим диапазоном, который обещает улучшить качество снимков, делая их более четкими и насыщенными в любых условиях съемки.
  • Кроме того, Xiaomi анонсировала свои планы по замене MIUI, своей оболочки для Android, на новую систему под названием HyperOS. Это будет большим шагом для компании, поскольку MIUI использовалась на протяжении последнего десятилетия. Новая операционная система направлена на создание интегрированной экосистемы для различных устройств и аудиторий, включая людей, автомобили и домохозяйства.

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Интересно, какие еще инновации и усовершенствования принесет Xiaomi в своей новой серии смартфонов и как это повлияет на рынок мобильных устройств.

#новости
Источник: ferra.ru
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