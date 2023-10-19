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Mirakl
Камера в салоне Tesla используется для контроля водителя в функции «Предупреждение о сонливости»
Tesla уже внедряет функцию «Предупреждение о сонливости водителя», которая использует камеру в салоне для контроля внимательности водителя.

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Tesla начала следить за водителями напрямую через камеру с целью улучшения безопасности и предотвращения аварий. Это новшество связано с внедрением функции "Предупреждение о сонливости водителя". Ранее критики обвиняли Tesla в недостаточном внимании к контролю за состоянием водителей в своих передовых системах помощи водителю, таких как Autopilot и Full Self-Driving.

Новая система Tesla не только отслеживает крутящий момент руля, чтобы оценить вовлеченность водителя, но также анализирует зевки и моргания водителя, чтобы определить его степень сонливости. Если система обнаруживает признаки усталости, она немедленно предупреждает водителя с помощью сенсорного экрана и звукового сигнала.

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Эта функция была добавлена в европейское руководство пользователя Tesla и активируется только при движении со скоростью более 60 км в час в течение не менее 10 минут, при условии отключенного автопилота. Этот шаг отражает заботу компании о безопасности водителей и пассажиров на дороге. Подобные системы контроля бдительности водителя уже существуют у других автопроизводителей, таких как Mercedes-Benz.

#новости
Источник: ferra.ru
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