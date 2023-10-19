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Mirakl
Как украинская ПВО справляется с новой угрозой: оперативно-тактические ракеты ATACMS на испытании
Командир расчета ЗРК рассказал, как можно противостоять ракетам ATACMS

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Вооруженные силы Украины применили американские оперативно-тактические ракеты ATACMS в зоне конфликта, достигающие цели на расстоянии до 120 километров. Однако командир расчета ЗРК поделился методами, как можно противостоять этому новому вызову.

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Согласно данным, ракеты ATACMS представляют определенную угрозу, но советская зенитная ракетная система ПВО показывает свою эффективность в их перехвате. Несмотря на попытки украинских Су-24 сбросить ракеты с воздушного базирования, российская ПВО успешно справляется с этой задачей.

Помимо этого, ракеты SCALP / Storm Shadow, а в будущем - немецкая Taurus, представляют угрозу для воздушных баз и могут быть пойманы радарами. Однако на земле украинских аэродромов также существует опасность от спутникового разведывательного обнаружения.

Системы оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), в частности "Точка-У", представляют собой менее заметные и малоуязвимые цели для разведки и "ответных" ударов. Эти комплексы могут вести огонь из задней линии и быстро менять позицию, что делает их сложными для обнаружения и уничтожения.

На данный момент нет подтверждения уничтожения американских РСЗО HIMARS в зоне конфликта при максимальной дальности их стрельбы на 84 километра. Это свидетельствует о сложности обнаружения и нейтрализации таких угроз.

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