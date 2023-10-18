Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Россия усиливает западные рубежи в ответ на военную помощь США Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о нарушении международных конвенций США при поставках вооружения Украине и об усилении западных рубежей России в ответ на военную поддержку Украины со стороны Запада.

реклама

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу выразил обеспокоенность по поводу активной военной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов и их союзников. На совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии он утверждал, что кроме бронетехники, средств противовоздушной обороны и высокоточных ракет, Вашингтон отправил кассетные боеприпасы в Киев, что является нарушением международных конвенций. Кроме того, в ближайшем будущем планируется передача тактических истребителей F-16.

реклама

В ответ на усиление военного потенциала Украины, Шойгу заявил о необходимости укрепления западных рубежей России. По его мнению, Запад, поддерживая Киев, ведет против России гибридную войну на различных фронтах – в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной областях.

Помимо военной помощи, страны НАТО активно сотрудничают с украинскими военными, предоставляя разведданные, обучая военнослужащих и направляя в страну специалистов и консультантов.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сергей Шойгу также подчеркнул экономическую поддержку Запада Украине, объем которой, по его словам, достиг почти двухсот миллиардов долларов.

#новости
Источник: ferra.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Евросоюз рассматривает возможность отправки конфискованной бронетехники Украине
Путин назвал смешными утверждения, что Россия проигрывает конфликт на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
13
Стала известна ещё одна причина приостановки разработки гиперзвуковой ракеты "Змеевик"
4
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин с третьей группой инвалидности
19
Российская компания в частном порядке смогла провести успешные испытания ракетного двигателя РД-1
12
Ремонт батареи Tesla, которая повредилась из-за дождя, обошелся в 21 000 долларов
3
Журнал Military Watch: Россия наращивает производство ударных истребителей Су-34М
2
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
5
Apple снова «сломала» миллионы смартфонов – пострадали владельцы iPhone 15 Pro Max за 200 000р
9
iPad Mini 7 может получить новый процессор и улучшенные камеры
1
Какой будет Windows 12 – Microsoft не будет предлагать новую ОС по платной подписке
+
БМП-1АМ "Басурманин" по чистому везению смогла увернуться от украинской ракеты и попала в кадр
1
Спикер ГД Володин процитировал слова Хо Ши Мина о независимости и свободе
+
В Германии заново запустили угольную ТЭЦ, чтобы справиться с зимними холодами
4
Израильские танки Merkava получили навесы для защиты от дронов
1
Сентябрьские объёмы продаж ноутбуков последовательно выросли на 7%
+
Графика в Samsung Galaxy S24+ на 80% быстрее по сравнению с Galaxy S23 Ultra
+
Bloomberg: ВВП ФРГ упал на 0,2 % к октябрю и снизится на 0,1 % к концу года
1
Steam Deck поддерживает андервольтинг и сброс неудачных настроек в SteamOS 3.5.1 Preview
+
Tesla накапливает на заводской стоянке в Техасе готовые электрические пикапы Cybertruck
2
RTX 5090 могла бы стать "видеокартой-монстром" с 32Gb памяти и 512-битной шиной
7

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
31
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
47
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
6
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
10
Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
47
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
39
Analogue 3D - это Nintendo 64 для современности
2
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
+
Что будет с Xbox после покупки Activision Blizzard
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
10

Сейчас обсуждают

Дарья Подкопова
18:49
Срамота то какая...
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
Михаил Barash Андреев
18:47
Мимо. Дедушка заграбастал 5 самых жирных в плане ресурсов регионов Украины и ещё неизвестно сколько заграбастает в дальнейшем.
Нетаньяху заявил, что израильская армия непричастна к удару по больнице в Газе
Vito Vago
18:46
"уши Окраины" торчат везде...
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
usr721
18:41
Самим Роскосмосом? Звучит иронично.
Российская компания в частном порядке смогла провести успешные испытания ракетного двигателя РД-1
Lolipop Myfriend
18:39
Как можно было выбрать говно 4060 когда есть нормальная 3070? Автор сборки явно не разбирается в сборках, хоть бы тесты глянул сначала, если сам не юзал
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
Евграф Поликарпович
18:39
Они это серьёзно?
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
Женя Фролов
18:39
В россию пусть переносят. Тут санкций с Китаем нет
Nvidia столкнулась с экспортными ограничениями США: запрет на продажу ИИ-чипов в Китай
R_baron
18:38
Много ли долбачей купят эту ересь. Но WG лично для меня умер.
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
Чato-Бoт
18:27
- К Вам приближается поезд! - К Вам приближается поезд!!! Бздымц... - Вас переехал поезд.
Google Карты запускают режим Live View для помощи слепым на iOS
Надежда Непша
18:26
А еще можно мобилизовать Зеленского и все его окружение. До последнего же украинца. Хотя Зеленский как раз не украинец. Сдри.. нет
Apple снова «сломала» миллионы смартфонов – пострадали владельцы iPhone 15 Pro Max за 200 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем