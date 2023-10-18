Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о нарушении международных конвенций США при поставках вооружения Украине и об усилении западных рубежей России в ответ на военную поддержку Украины со стороны Запада.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу выразил обеспокоенность по поводу активной военной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов и их союзников. На совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии он утверждал, что кроме бронетехники, средств противовоздушной обороны и высокоточных ракет, Вашингтон отправил кассетные боеприпасы в Киев, что является нарушением международных конвенций. Кроме того, в ближайшем будущем планируется передача тактических истребителей F-16.

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В ответ на усиление военного потенциала Украины, Шойгу заявил о необходимости укрепления западных рубежей России. По его мнению, Запад, поддерживая Киев, ведет против России гибридную войну на различных фронтах – в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной областях.

Помимо военной помощи, страны НАТО активно сотрудничают с украинскими военными, предоставляя разведданные, обучая военнослужащих и направляя в страну специалистов и консультантов.

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Сергей Шойгу также подчеркнул экономическую поддержку Запада Украине, объем которой, по его словам, достиг почти двухсот миллиардов долларов.