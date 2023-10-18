Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Российские инновации в области медицины: металлические импланты, которые исчезают в организме
Специалисты из НИТУ МИСИС создали новый материал для биодеградируемых имплантатов на основе сплава железа, марганца и кремния, который обеспечивает надежное восстановление костей и безопасное рассеивание в организме.

реклама

Специалисты из НИТУ МИСИС представили революционный материал для создания биодеградируемых костных имплантатов, который обеспечивает не только эффективное восстановление костей, но и безопасное рассеивание в организме, избегая потенциальных осложнений.

реклама

Традиционные имплантаты, хотя и эффективны, могут вызвать негативные последствия в долгосрочной перспективе, а процедура их извлечения часто требует дополнительного хирургического вмешательства. Новое решение обещает устранить эти проблемы.

Основной недостаток существующих биодеградируемых имплантатов, основанных на магнии или цинке, заключается в их чрезмерно быстрой биодеградации, что может привести к ослаблению имплантата до завершения процесса заживления костей. Сплав на основе железа, марганца и кремния, разработанный учеными, показал превосходные механические характеристики, а также оптимальную скорость биодеградации, поддерживая процесс заживления и восстановления тканей.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Данный прорыв открывает новые возможности в области медицины и травматологии. С учетом полученного патента ученые планируют начать массовое производство этого материала, что сделает новые, более безопасные и эффективные методы лечения доступными для широкого круга пациентов.

#новости
Источник: ferra.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
13
Стала известна ещё одна причина приостановки разработки гиперзвуковой ракеты "Змеевик"
4
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин с третьей группой инвалидности
18
Российская компания в частном порядке смогла провести успешные испытания ракетного двигателя РД-1
10
Ремонт батареи Tesla, которая повредилась из-за дождя, обошелся в 21 000 долларов
3
Журнал Military Watch: Россия наращивает производство ударных истребителей Су-34М
2
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
4
Apple снова «сломала» миллионы смартфонов – пострадали владельцы iPhone 15 Pro Max за 200 000р
9
iPad Mini 7 может получить новый процессор и улучшенные камеры
1
Какой будет Windows 12 – Microsoft не будет предлагать новую ОС по платной подписке
+
БМП-1АМ "Басурманин" по чистому везению смогла увернуться от украинской ракеты и попала в кадр
1
В Германии заново запустили угольную ТЭЦ, чтобы справиться с зимними холодами
4
Спикер ГД Володин процитировал слова Хо Ши Мина о независимости и свободе
+
Израильские танки Merkava получили навесы для защиты от дронов
1
Сентябрьские объёмы продаж ноутбуков последовательно выросли на 7%
+
Bloomberg: ВВП ФРГ упал на 0,2 % к октябрю и снизится на 0,1 % к концу года
1
Steam Deck поддерживает андервольтинг и сброс неудачных настроек в SteamOS 3.5.1 Preview
+
Tesla накапливает на заводской стоянке в Техасе готовые электрические пикапы Cybertruck
2
Графика в Samsung Galaxy S24+ на 80% быстрее по сравнению с Galaxy S23 Ultra
+
RTX 5090 могла бы стать "видеокартой-монстром" с 32Gb памяти и 512-битной шиной
7

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
30
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
47
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
6
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
10
Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
45
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
39
Analogue 3D - это Nintendo 64 для современности
2
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
+
Что будет с Xbox после покупки Activision Blizzard
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
10

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100913
17:49
Вам гупешкам видней! Рыбы в магазинах от живой до...вяленой и в консервах. Просто попади хоть раз в российские магазины. Начни с рыбного прилавка любой пивнушки - испытай культурный шок.
Япония потребовала от России снять запрет на импорт "радиоактивной" рыбы
stan_ncp
17:46
А я с ксеонов 1680v2@4.5 и 2696v3@3.8 переезжаю на 7800X3D (два компа), с покупкой 7900xtx увидел (а я уж думал до пенсии на них просижу :), что процы уже не вытягивают. PCI-E 5.0 есть, в т.ч. для SSD...
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
valderm
17:38
раньше были замечательные контроллеры для регулировки скорости вентиляторов от того же Zalman - регулировал аж 6 вентилей ... можно было вручную оптимально настроить и температуру и приемлемый уровен...
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
Павел Хамлов
17:34
Я же ему предлагаю специально сделать все через жопу ради очередного опуса с цирком и конями. А ты все портишь :)
Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
Mercury127
17:32
ты хоть свои аккаунты то не путай при ответе, позорище мамино!
Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
Bisaimon
17:31
Как обычно будет. У нас есть доказательства но вам не покажем)
Американский журналист нашёл доказательство тому, что бомбу на больницу в Газе сбросили ЦАХАЛ
Bisaimon
17:29
Может я слишом стар, но системник у меня стоит под столом и эта лгбт не нужна. Замучался покупать мышку одна лгбт
Lian Li представляет AIO системы охлаждения Galahad II LCD на базе передовой технологии Asetek Gen8
glavhyilo
17:24
а вдруг иван грозный воскреснет-он сам любил придумывать казни и смотреть их,прикольно он одну придумал,отрезать кусок мяса у жертвы почутку всеми гостями ножом,а если тот умрёт,то виновника этого ста...
Путин прокомментировал поставку Украине американских ракет ATACMS
glavhyilo
17:13
за жизнь поговорить
Путин пригласил сонного Джо на блины с чаем и предложил президенту США забрать у Украины ATACMS
FelsheR-BAN100913
17:10
Шишенбек русский алкашъ! Это у вас там принято ненавидеть, нам насрать.
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем