Специалисты из НИТУ МИСИС создали новый материал для биодеградируемых имплантатов на основе сплава железа, марганца и кремния, который обеспечивает надежное восстановление костей и безопасное рассеивание в организме.

Специалисты из НИТУ МИСИС представили революционный материал для создания биодеградируемых костных имплантатов, который обеспечивает не только эффективное восстановление костей, но и безопасное рассеивание в организме, избегая потенциальных осложнений.

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Традиционные имплантаты, хотя и эффективны, могут вызвать негативные последствия в долгосрочной перспективе, а процедура их извлечения часто требует дополнительного хирургического вмешательства. Новое решение обещает устранить эти проблемы.

Основной недостаток существующих биодеградируемых имплантатов, основанных на магнии или цинке, заключается в их чрезмерно быстрой биодеградации, что может привести к ослаблению имплантата до завершения процесса заживления костей. Сплав на основе железа, марганца и кремния, разработанный учеными, показал превосходные механические характеристики, а также оптимальную скорость биодеградации, поддерживая процесс заживления и восстановления тканей.

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Данный прорыв открывает новые возможности в области медицины и травматологии. С учетом полученного патента ученые планируют начать массовое производство этого материала, что сделает новые, более безопасные и эффективные методы лечения доступными для широкого круга пациентов.