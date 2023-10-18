Ученые из Кембриджского университета проводят эксперимент с использованием квантовой запутанности, чтобы смоделировать путешествия во времени и возможность ретроактивных изменений действий.

Команда физиков из Кембриджского университета под руководством Давида Арвидссон-Шукура работает над экспериментом, который может пролить свет на механизмы возможных путешествий во времени. Они используют принцип квантовой запутанности для моделирования процесса, в котором можно было бы ретроактивно изменять действия.

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Арвидссон-Шукур сравнил этот процесс с отправкой подарка и последующим изменением его содержания, основываясь на информации, полученной после отправления. Используя квантовую запутанность, ученые могут показать, как ретроактивно корректировать действия для достижения определенного результата.

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Цель эксперимента - масштабировать процесс, применяя множество фотонов и отправляя их в специальную камеру для симуляции путешествий во времени. Если фотоны будут обнаружены, это будет свидетельствовать о том, что симуляция прошла успешно.