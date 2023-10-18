Китайский техгигант Baidu представил свою новую модель искусственного интеллекта Ernie 4.0, рассчитывая конкурировать с известным ChatGPT-4 от OpenAI.

Китайская компания Baidu, часто называемая "Китайской Google", впервые продемонстрировала свою новейшую модель искусственного интеллекта Ernie 4.0 на глобальной конференции в Пекине. Генеральный директор Baidu, Робин Ли, подчеркнул преимущества нового продукта, утверждая, что он может эффективно соревноваться с популярным ChatGPT-4 от OpenAI.

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По словам Ли, Ernie 4.0 обладает улучшенными способностями понимания и обработки сложной информации, применяя логическое мышление для формирования ответов. В качестве доказательства возможностей нового ИИ, Робин Ли продемонстрировал способность Ernie 4.0 быстро создавать рекламные материалы, включая плакаты и видео.

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С момента, когда ChatGPT стал глобальным феноменом, многие китайские технологические компании, в том числе Baidu, активно работают над созданием своих альтернатив. Несмотря на то, что Ernie 4.0 еще не доступен для широкой публики, избранные пользователи уже имели возможность опробовать его возможности.