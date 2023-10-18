Sony представила требования к пропускной способности для своей функции облачного стриминга PS5

Sony предоставила детализацию по своей новой функции облачного стриминга для PS5, которая станет доступной подписчикам PlayStation Plus Premium. Эта функция была введена в Японии 17 октября.

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Наиболее интересной является информация о требованиях к пропускной способности интернет-соединения для облачного вещания. Sony рекомендует следующие скорости:

52 Мбит/с для 4K

38 Мбит/с для 1440p

23 Мбит/с для 1080p

13 Мбит/с для 720p

Игры будут вещаться в HDR или SDR с частотой кадров 60 Гц. Минимальные требования для потокового вещания составляют 5 Мбит/с для 720p и 38 Мбит/с для 4K.

Текущая версия сервиса позволяет стримить игры PS5 только на другие консоли PS5. Отсутствует возможность трансляции игр на платформе PlayStation Portal.

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Следует отметить, что облачный сервис игр для PS5 уже активирован для японских подписчиков PlayStation Plus Premium. Для пользователей в Европе и Северной Америке запуск услуги запланирован на 23 и 30 октября соответственно.