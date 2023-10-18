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Sony предоставила детализацию по своей новой функции облачного стриминга для PS5, которая станет доступной подписчикам PlayStation Plus Premium. Эта функция была введена в Японии 17 октября.
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Наиболее интересной является информация о требованиях к пропускной способности интернет-соединения для облачного вещания. Sony рекомендует следующие скорости:
- 52 Мбит/с для 4K
- 38 Мбит/с для 1440p
- 23 Мбит/с для 1080p
- 13 Мбит/с для 720p
Игры будут вещаться в HDR или SDR с частотой кадров 60 Гц. Минимальные требования для потокового вещания составляют 5 Мбит/с для 720p и 38 Мбит/с для 4K.
Текущая версия сервиса позволяет стримить игры PS5 только на другие консоли PS5. Отсутствует возможность трансляции игр на платформе PlayStation Portal.
Следует отметить, что облачный сервис игр для PS5 уже активирован для японских подписчиков PlayStation Plus Premium. Для пользователей в Европе и Северной Америке запуск услуги запланирован на 23 и 30 октября соответственно.